Il Soccorso Alpino recupera due ragazzi bloccati sulla cima del monte Colombera.

Bloccati di notte a 2mila metri sulla cima del monte, soccorsi due ragazzi. Tra le 20 e le 23.30 circa della serata di ieri, domenica 17, la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è andata a recuperare due giovani rimasti bloccati sulla cima del monte Colombera (2066m) a causa della scarsa visibilità e del buio sopraggiunto.

La Sores ha attivato la stazione dopo la chiamata dei due escursionisti, residenti in provincia di Padova, del 1988 lei, del 1993 lui, al Nue112. I soccorritori, nove persone, tra cui anche due sanitari, si sono portati in quota prima con il furgone e poi con 40 minuti di cammino hanno raggiunto la cima. I ragazzi non avevano una torcia ma solo la luce del cellulare e probabilmente avevano iniziato la loro escursione tardi per poi rimanere bloccati in cima dalle nuvole basse. I ragazzi hanno segnalato ai soccorritori la loro posizione mentre vedevano le loro torce frontali avvicinarsi alla cima.