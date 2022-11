Boa colpita da una nave a Grado, trainata e riportata a riva

La boa a largo di Grado è stata riportata a Riva.

Nell’ambito della consolidata collaborazione con l’OGS di Trieste (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), i Vigili del fuoco del comando di Gorizia il 14 novembre hanno effettuato il recupero e relativo trasporto presso la Darsena San Marco di Grado della boa oceanografica MAMBO 3, situata a circa 4 miglia al largo della costa di Grado.

La boa a causa di una presunta collisione con una nave in transito aveva subito gravi danni e necessitava di essere trasportata a terra per le riparazioni. I Vigili del fuoco goriziani hanno trainato la boa con due imbarcazioni dotate di motore fuoribordo, operazione che ha richiesto circa 4 ore in quanto, a causa del peso del manufatto circa 2 tonnellate e del suo pescaggio circa 3 metri, la velocità massima durante il trasporto non poteva superare i 2 nodi.