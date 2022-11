Incidente frontale a Codroipo, la ragazza alla guida era ubriaca

Gli accertamenti dei Carabinieri.

Era ubriaca la ragazza alla guida di una delle auto coinvolte nell’incidente frontale avvenuto ieri sera intorno alle 21 e 30 a Codroipo.

Dopo i successivi accertamenti i carabinieri hanno riscontrato alla 27enne un tasso alcolemico di 2,11. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Circonvallazione Est e via Friuli, ha coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente.

Due i feriti che poi sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo (precauzionale) e in codice verde. Entrambi non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo. La giovane è stata quindi denunciata.