Il bollettino coronavirus in Fvg.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.982 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell’1,56%. Sono inoltre 2.820 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,60%).

Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, a cui si aggiunge uno pregresso. Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre calano a 26 i pazienti in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.795, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 673 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.562, i clinicamente guariti 116 mentre le persone in isolamento sono 899.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.405 persone (dato riaggiornato e ridotto di due unità a seguito di un test antigenico non confermato e di un test positivo rimosso) con la seguente suddivisione territoriale: 21.650 a Trieste, 51.131 a Udine, 21.894 a Pordenone, 13.247 a Gorizia e 1.483 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate 4 positività nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (tre operatori tecnici e un medico), mentre non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse.

