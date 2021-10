Il bollettino coronavirus in Fvg.

Secondo il bollettino coronavirus oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.460 tamponi molecolari sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,38%. Sono inoltre 4.790 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,15%).

Nella giornata odierna si registra un decesso: una donna di 82 anni di Pravisdomini deceduta in ospedale a Pordenone. Sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 54 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.847, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.026 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.580, i clinicamente guariti 31 e 1.246 le persone in isolamento.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.766 persone con la seguente suddivisione territoriale: 24.175 a Trieste, 52.944 a Udine, 23.146 a Pordenone, 13.885 a Gorizia e 1.616 da fuori regione.

Non sono state rilevate positività tra il personale del Servizio sanitario regionale e non risultano esserci contagi nemmeno tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

