Il bollettino coronavirus in Fvg.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.031 tamponi molecolari sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 6.787 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,16%).

Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 94 anni di Palazzolo Dello Stella). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti rimangono 41. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute.

I decessi complessivamente ammontano a 3.818, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.643, i clinicamente guariti 68, mentre le persone in isolamento calano a 981.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.558 persone (il totale è stato ridotto di due unità a seguito della revisione di altrettanti test positivi) con la seguente suddivisione territoriale: 23.063 a Trieste, 52.467 a Udine, 22.815 a Pordenone, 13.628 a Gorizia e 1.585 da fuori regione. Aprendo un focus sulle classi d’età dei contagi di oggi quella più colpita risulta essere la 0-19 (33,33%), seguita dalla 50-59 (27,45%) e dalla 40-49 (11,76%).

Relativamente al Sistema sanitario regionale, si registrano i contagi di un infermiere e di un assistente tecnico dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, mentre, per quel che riguarda le strutture per anziani e per persone non autosufficienti, si rileva la positività di un operatore a San Daniele del Friuli.

