Il maltempo in Friuli.

Ha iniziato a scrosciare d’improvviso, proprio quando iniziavamo a sperare che il sole si potesse affacciare tra le nuvole. Una bomba d’acqua che ha colpito la zona delle Valli del Natisone e l’Alto Friuli, che fortunatamente non ha provocato grossi danni, a parte alcuni allagamenti e alberi caduti.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza le strade. La zona più colpita è stata quella del Tarcentino. La regionale 356 è stata anche chiusa momentaneamente per consentire la rimozione di un albero. Domani il maltempo dovrebbe concedere una tregua.

