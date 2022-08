Bomba ritrovata a Codroipo, evacuazione e strade chiuse: le indicazioni della Prefettura

Le operazioni di disinnesco.

A partire dalle ore 8 di domenica 14 agosto prossimo si svolgeranno le operazioni di disinnesco dell’ordigno residuato bellico rinvenuto lo scorso 8 agosto nel Comune di Codroipo, sul greto del Tagliamento.

Si tratta di una bomba d’aereo da 2000 libbre, di fabbricazione statunitense, risalente alla seconda guerra mondiale, già posta in sicurezza dalle Forze dell’ordine.

Nelle riunioni di coordinamento tenutesi presso la Prefettura-U.T.G. di Udine – e da ultimo quella del 12 agosto nella quale sono stati definiti gli ultimi aspetti dell’intervento – sono state concordate le modalità di neutralizzazione dell’ordigno e tutte le misure di sicurezza che verranno adottate durante le operazioni. In particolare, le procedure tecniche di bonifica faranno capo al 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, che procederà al despolettamento e al successivo brillamento dell’ordigno, il tutto in zona non urbanizzata del Comune di Codroipo.

Nel corso delle riunioni di coordinamento sono state anche previste le misure di sicurezza a tutela dell’incolumità della popolazione. Al riguardo, è stato disposto lo sgombero preventivo delle persone da abitazioni ed altro, site nell’area del Comune di Codroipo oggetto di evacuazione, a partire dalle ore 7 e 30. Il termine delle operazioni è previsto per la tarda mattinata di domenica.

È stata anche disposta l’interdizione dell’accesso e circolazione di persone e di veicoli di ogni tipo, nella medesima fascia oraria, nei tratti di strada ricadenti nell’area di sgombero.

Durante le operazioni di brillamento, inoltre, sarà sospeso anche il traffico ferroviario sulla linea interessata dalle ore 8 alle ore 9 circa e sarà interdetta la circolazione sulla SS13 “Pontebbana” dalle ore 7 e 30 alle 9, all’altezza del bivio Coseat. Pertanto, in tale fascia oraria, il traffico veicolare diretto alla provincia di Pordenone potrà percorrere le seguenti strade: per raggiungere la pedemontana della destra Tagliamento (Spilimbergo o San Giorgio della Richinvelda), si potrà utilizzare il ponte di Dignano, imboccando all’altezza del bivio Coseat la SR 463 e, successivamente, la SR 464 all’altezza dell’abitato di Dignano; per raggiungere la bassa pordenonese, invece, potrà essere percorsa la SP 95 cd “Ferrata”.