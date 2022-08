Incidente a Tolmezzo.

Violento incidente questo pomeriggio sulla strada statale 52 bis a Tolmezzo, poco prima del carcere. Secondo le prime informazioni sarebbero almeno 2 i veicoli coinvolti.

Sul posto stanno intervenendo i soccorsi con un’ambulanza per prestare le prime cure alle persone coinvolte, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e della zona dell’incidente. Presente anche la Guardia di finanza.

Notizia in aggiornamento