Una bottiglia incendiaria contro un’auto a Udine, in corso le indagini

L’episodio in via Mantova a Udine.

Una bottiglia incendiaria contro un’auto a Udine. E’ accaduto questa notte in via Mantova. A dare l’allarme un residente che ha sentito un rumore di vetri rotti in strada e ha quindi avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto gli agenti della polizia hanno trovato dei cocci di bottiglia, mentre il paraurti di un’auto parcheggiata risultava lievemente danneggiato dal fuoco. Sull’episodio sono in corso le indagini e, al momento, gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di una bravata di qualche giovane.