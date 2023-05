Attivata la macchina dei soccorsi, ma i due erano già rientrati

La macchina dei soccorsi del Friuli Venezia giulia è stata attivata nella tarda mattinata di oggi, per un incidente in montagna, in Val Bartolo, nel territorio comunale di Tarvisio.

Una chiamata con richiesta di soccorso è giunta alla sala operativa del Numero unico di emergenza Nue112 del Fvg. Gli operatori sono riusciti a parlare con le persone che hanno telefonato, ma poi la linea è caduta e non è stato più possibile rientrare in contatto telefonico con i richiedenti aiuto. È stato comunque possibile comprendere che due persone, due giovani uomini, cittadini stranieri, si erano trovati in difficoltà mentre arrampicavano su una parete rocciosa.

Da uno di loro è stata segnalata, all’operatore Nue112, la caduta dalla parete, riferendo la frattura di un arto inferiore di una persona. Gli infermieri hanno attivato l’ambulanza di Tarvisio, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di finanza e il soccorso alpino Cnsas.

Non è stato possibile soccorrere le persone poiché, i due hanno raggiunto il confine di Stato. La forza pubblica al confine, ha comunicato il loro passaggio dall’Italia all’Austria.