La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

Brutta caduta in bici questa sera per una donna a Lignano. La 38enne stava pedalando sul lungomare Trieste con il figlio e il marito.

Ad un tratto la donna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduta sbattendo la testa a terra e perdendo conoscenza. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la donna in gravi condizioni all’ospedale. Presente anche la polizia locale di Lignano.