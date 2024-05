Malore alla fiera di Pordenone, uomo rianimato e trasportato in ospedale

Il malore alla fiera di Pordenone.

Alle ore 12.40 circa di oggi, 12 maggio 2024, una squadra dei Vigili del fuoco di Pordenone impegnata nel servizio di vigilanza presso la fiera di Pordenone si è imbattuta in un uomo che, a pochi metri dai Vigili del fuoco, è caduto a terra esanime.

Immediatamente la squadra ha soccorso l’uomo e, appurato che il malcapitato era in arresto cardio circolatorio, ha chiamato il numero di soccorso 112 per allertare i soccorsi sanitari, e ha iniziato le manovre di RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) utilizzando anche un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che si trovava nelle vicinanze. All’arrivo dell’automedica i Vigili del fuoco erano riusciti a rianimare il malcapitato che, anche se cosciente, e stato preso in carico dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale per i controlli del caso.