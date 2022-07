Cede la grata della finestra, bambina di 4 anni cade da sette metri: è grave

La bambina è stata trasportata all’ospedale di Udine.

E’ stata ricoverata all’ospedale di Udine in gravissime condizioni la bambina di 4 anni che questo pomeriggio, intorno alle 17, è caduta da un’altezza di 6 metri dopo che la grata in ferro della finestra ha ceduto.

E’ accaduto a Udine in zona San Gottardo e secondo una prima ricostruzione la bambina si trovava in casa con la madre e il fratellino, quando è riuscita ad aprire la finestra. Ad un tratto la grata sulla quale era appoggiata per affacciarsi ha ceduto e la piccola è caduta per 7 metri.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la bambina al pronto soccorso. Presente anche la polizia.