Il bambino è stato trasportato in volo all’ospedale.

Brutta caduta per un bambino di 10 anni di Latisana. E’ successo nella serata del 21 dicembre quando il piccolo era andato all’oratorio di Cesarolo di San Michele per una festa compleanno.

Per far divertire i bambini era stato allestito un gioco gonfiabile ma dopo essere salito, il piccolo è caduto sbattendo violentemente la testa sul pavimento. I presenti, allertati dalle urla del bambino, sono subito corsi a soccorrerlo e hanno chiamato i sanitari, arrivati sul posto con l’ambulanza.

Dopo le prime cure, le condizioni del bambino sono apparse serie ed è quindi stato disposto il decollo dell’elisoccorso da Treviso, che successivamente l’ha trasportato in volo all’ospedale Ca’ Foncello. Gli accertamenti seguenti hanno evidenziato un trauma cranico, ma fortunatamente il piccolo non è in pericolo di vita.