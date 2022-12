In fiamme il tetto dell’abitazione, in casa c’erano due anziani

L’incendio ieri sera a Cividale.

Paura ieri sera a Cividale per l’incendio del tetto di un’abitazione del centro storico in Via Monastero Maggiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con la squadra del distaccamento di Cividale, una squadra, un’autobotte e l’autoscala giunte dalla sede centrale di Udine.

I Vigili del fuoco con il loro intervento sono riusciti a fermare le fiamme prima che si propagassero all’intera copertura limitando i danni ad una piccola porzione di tetto. Sul posto anche personale sanitario che precauzionalmente ha visitato sul posto le due persone anziane che al momento dell’incendio si trovavano all’interno dell’alloggio senza riscontrare nessun problema sanitario.

I pompieri hanno poi completato anche operazioni di messa in sicurezza e copertura della parte di tetto danneggiata per evitare che eventuali piogge danneggino la sottostante dimora storica. Presenti anche i volontari della protezione civile di Cividale che hanno supportato le operazioni, in particolare quelle di per rimozione della parte del tetto coinvolto nell’incendio.