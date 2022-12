Cade da una pianta e fa un volo di 3 metri, grave un uomo

L’uomo è caduto da una pianta a San Michele al Tagliamento: in campo i soccorritori del Fvg.

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio a San Michele al Tagliamento (Ve) dall’equipaggio di una ambulanza proveniente da Latisana e da quello dall’elisoccorso del Friuli Venezia Giulia.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo è caduto da una pianta da un’altezza di circa 3 metri, riportando serie lesioni. Si è trattato di un infortunio domestico. La centrale operativa del Suem 118 di Mestre ha contattato direttamente la sala operativa dell’emergenza sanitaria del Fvg e gli infermieri hanno inviato sul posto, in codice rosso, i due mezzi di soccorso provenienti dalla nostra regione.

L’uomo è stato soccorso dalle equipes sanitarie e trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.

I mezzi di soccorso su ruota del Friuli Venezia Giulia (specificatamente provenienti da Latisana) e l’elisoccorso Fvg vengono inviati anche nel vicino territorio di San Michele al Tagliamento per vicinanza (per garantire quindi un soccorso sanitario tempestivo) in caso di situazioni segnalate di grave emergenza, in base ad accordi tra le due Regioni.