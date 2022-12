Addio a Gianni Imperio Franz, storico ambulante di dolci del Friuli

Gianni Imperio Franz si era fatto apprezzare in tutto il Friuli.

Erano in tanti ieri nel Duomo di Gonars per l’ultimo saluto a Gianni Imperio Franz, storico ambulante dolciario morto a causa di una malore nella sua abitazione.

Con i suoi dolci e la sua grande passione si era fatto conoscere apprezzare in tutto il Friuli, nelle varie manifestazioni e fiere alle quali non mancava di partecipare. Ambulante dolciario da generazioni con il fratello portava avanti l’attività: una vita passata dietro a quel bancone facendo felici bambini e non solo.

Stima e affetto arrivano anche da Cervignano dove, questa mattina al mercato, il suo posto è stato occupato da un mazzo di fiori bianchi.