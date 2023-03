L’uomo è caduto da un’altezza di 2 metri.

Un uomo di 60 anni di età è stato soccorso questo pomeriggio dopo essere caduto da una scala da un’altezza di circa 2 metri. L’incidente domestico accaduto nelle pertinenze di un’attività produttiva che sorge in una frazione di Premariacco.

A dare l’allarme sono state le persone che lo hanno visto a terra. Gli operatori del Servizio Nue112 che hanno ricevuto la chiamata, hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l’elisoccorso. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e per lui è stato disposto il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.