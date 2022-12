Cade dal solaio e precipita per 10 metri, ferito un 81enne

L’uomo è caduto da solaio di un edificio a Opicina.

Un uomo di 81 anni di età è rimasto ferito nel primissimo pomeriggio di oggi dopo essere caduto dal solaio di un edificio a Opicina, nel comune di Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri di Villa Opicina, è precipitato per circa 10 metri.

Immediata la chiamata al numero Nue112 e gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale della Sores.

Gli infermieri della Sores sono inviati immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. Le equipes hanno soccorso il pensionato che poi è stato trasportato all’ospedale con l’ambulanza con un trauma alla testa, in codice giallo. L’uomo è sempre rimasto cosciente.