Jessica non ce l’ha fatta: la giovane mamma muore dopo l’incidente

Jessica Cimarosti è morta in ospedale.

E’ morta nella notte Jessica Cimarosti, la giovane mamma di 34 anni di Maniago coinvolta ieri poco prima delle 13 in un violento incidente frontale in via Domanins, a Castions di Zoppola.

L’auto della donna, una 500, si è scontrata frontalmente contro un suv ed è finita in un fossato a bordo della strada. La giovane è stata estratta dall’abitacolo e le sue condizioni sono apparse subito gravissime: è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine dove purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate nel tremendo impatto. Prima dell’incidente Jessica stava tornando a casa dalla macelleria Bortolussi di Castions, dove lavorava. La 34enne lascia una bambina piccola, oltre ai genitori e la sorella.

Ancora da chiarire invece le cause dell’impatto, dove è rimasto ferito seriamente anche un altro giovane di 30 anni che viaggiava sull’altra auto.