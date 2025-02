Un ventenne di origine rumena è rimasto gravemente ferito dopo una caduta dal secondo piano di una struttura ricettiva in via Marconi, a Grado. L’incidente è avvenuto lunedì sera, quando il giovane, nel tentativo di eseguire un esercizio di parkour, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto.

Il ragazzo, impiegato presso un’azienda che opera all’interno del Cantiere navale di Monfalcone, condivide l’alloggio con alcuni colleghi. Secondo le prime ricostruzioni, dopo una giornata di lavoro e un momento di svago dedicato alla pesca con gli amici, si era ritirato nella sua stanza per riposare. Tuttavia, in un momento successivo, si sarebbe alzato per recarsi sul poggiolo, dove avrebbe tentato di compiere il pericoloso salto verso un terrazzino adiacente. L’acrobazia non è andata a buon fine, provocando la caduta e le conseguenti gravi ferite.

I sanitari del pronto intervento sono accorsi immediatamente sul posto e, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il giovane fino al campo sportivo dell’Isola della Schiusa. Qui un elicottero, allertato per l’emergenza, lo ha elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Udine per le cure necessarie.

Sebbene le sue condizioni siano serie, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.