Lutto in Friuli per la scomparsa del Maresciallo Leonardo D’Amico.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone esprime le condoglianze per la morte del Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza Leonardo D’Amico e si stringe con affetto attorno alla sua famiglia.

Originario di Fasano, è stato un carabiniere che si è sempre distinto per il costante impegno, l’abnegazione quotidiana e l’incondizionata disponibilità nello svolgere silenziosamente e proficuamente il proprio lavoro.

Dalla Sicilia al Friuli.

Classe 1943, entrato giovanissimo nell’Arma nel 1962, dopo l’esperienza in Sicilia, in provincia di Agrigento (Stazioni Carabinieri di Caltabellotta, Racalmuto, Pioppo e Agrigento), è stato destinato a Medea con il grado di Vice Brigadiere. In Friuli Venezia Giulia, sua terra d’adozione, ha affinato le sue doti con il servizio nelle Stazioni Carabinieri di Aviano (PN) e Trieste e nei Posti di Frontiera di Chiampore (TS) e San Bartolomeo (TS), per giungere infine al Nucleo Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone, prima come addetto e successivamente da Comandante.

Dopo aver lasciato il servizio attivo nel 2000, il Maresciallo Leonardo D’Amico ha continuato ad essere presente nella comunità pordenonese. Socio attivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Cordenons, è ricordato da tantissimi colleghi per il suo tratto gentile e raffinato, sempre pronto a spendersi per il prossimo. Ci ha lasciato un vero signore.