Cadono nel lago ghiacciato, 3 giovani di Udine salvati dai passanti

I tre giovani sono sprofondati nel lago.

Grande paura per tre giovani di Udine in visita al lago di Braies in Trentino Alto Adige.

I giovani si trovano nella località turistica in occasione del ponte per le festività pasquali, quando, camminando sulla lastra di ghiaccio che ricopre il lago, divenuta molto meno spessa a causa dell’aumento delle temperature, sono sprofondati, finendo così nel lago, sulla sponda del lato occidentale.

Tratti in salvo da alcuni passanti che si trovavano sul posto, hanno però rifiutato il ricovero per ulteriori accertamenti, presso la struttura ospedaliera del posto.

