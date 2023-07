Cade da un albero alto 5 metri, 88enne portato in volo all’ospedale

Treppo Grande, 88enne all’ospedale per la caduta da un albero.

Un uomo di circa 88 anni di età è stato soccorso dal personale medico infermieristico nella giornata di oggi, sabato 15, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da circa 5 metri altezza, da una pianta, nel compendio di una dimora privata nel territorio comunale di Treppo Grande.

A ritrovarlo è stato un parente che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso. L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in codice giallo in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine stabile cosciente.