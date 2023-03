Caduta in moto a Gorizia, centauro in ospedale

L’incidente questo pomeriggio a Lucinico di Gorizia.

Una persona è stata soccorsa dai sanitari nel pomeriggio di oggi dopo una caduta in moto a Lucinico di Gorizia, in prossimità di un argine, zona via Campagna Bassa.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, trasportata poi all’ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.