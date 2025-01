Cade dalla scala e fa un volo di 3 metri, ferito un 69enne

L’incidente è avvenuto ieri a Codroipo mentre l’uomo stava potando una pianta.

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito cadendo dalla scala mentre stava potando una pianta nel giardino di casa. L’incidente è accaduto ieri pomeriggio a Biauzzo di Codroipo.

L’uomo, salito su una scala per svolgere il lavoro, è infatti scivolato da un’altezza di circa tre metri, cadendo rovinosamente a terra. A dare l’allarme sono stati i familiari e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, stabilizzandolo. Successivamente è stato trasportato all’ospedale di Udine: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Codroipo.