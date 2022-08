Calpesta un nido di vespe e viene punto, 60enne friulano va in shock anafilattico

Il 60enne è stato soccorso e trasportato in elicottero all’osepdale.

Paura per un 60enne di Montereale Valcellina che dopo aver calpestato un nido di vespe è stato punto ed è andato in shock anafilattico. E’ accaduto questo pomeriggio poco prima delle 15 a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno.

L’uomo, che si trovava con la moglie e un amico in località Ravanel, a circa 300 metri dal Ristorante Plenta, quando, dopo aver calpestato un nido di vespe di terra ed essere stato punto, ha manifestato subito un malessere.

Sbarcati nelle vicinanze dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, medico, infermiere e tecnico di elisoccorso hanno subito prestato le prime cure al 60enne friulano. L’uomo è stato quindi imbarellato ecaricato dai soccorritori sulla jeep e trasportato fino all’eliambulanza atterrata poco distante e decollata verso l’ospedale di Belluno.