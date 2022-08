A Udine torna luna park di Santa Caterina e cambia location

Il luna park di Santa Caterina a Udine.



Quest’anno a Udine il “Luna Park” di Santa Caterina si terrà dal 29 ottobre al 27 novembre. Un evento tradizionale e atteso favorevolmente dalla cittadinanza. Le giostre saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 23 con fascia obbligatoria dalle 15 alle 19.

La novità del 2022 riguarda lo spostamento da Piazza Primo Maggio al Parcheggio Sud dello stadio Friuli. Questo è reso possibile da una concomitanza di situazioni. La sosta del campionato di calcio dal 13 novembre fino a gennaio implica il fatto che in quel periodo si disputerà allo stadio solo l’incontro casalingo dell’Udinese contro il Lecce in data domenica 6 novembre. In questo modo, potranno esserci più giostre dato il maggiore spazio a disposizione. L’augurio è che possa essere una festa per tutte le famiglie come testimoniato dall’assessore al turismo Maurizio Franz.