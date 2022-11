Camion carico di legna di ribalta, autista trasportato in ospedale

Il camion si è ribaltato tra Dignano e San Odorico di Flaibano.

A Dignano, intorno all’una di oggi, Il conducente di un Tir che stava trasportando un carico di legname si è ribaltato lungo la strada regionale 463, nel tratto compreso tra Dignano e San Odorico di Flaibano.

Il conducente era rimasto incarcerato e per estrarlo siamo giunti sul posto i vigili del fuoco con 3 squadre: da Spilimbergo, Udine e i volontari di San Daniele. Vista la dinamica importante dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele e l’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato con l’ambulanza, con l’equipe dell’elisoccorso a bordo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo (per dinamica).

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per recuperare il materiale e per la messa in sicurezza, le operazioni si dovrebbero concludere in mattinata.