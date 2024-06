La tragedia intorno alle 18.30 sull’autostrada A4 in direzione Venezia al chilometro 416+300

Incidente mortale all’altezza dello svincolo di Meolo, sull’autostrada A4, in direzione Venezia al chilometro 416+300 poco dopo le 18.30 di mercoledì 26 giugno.

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante che percorreva la carreggiata in direzione Trieste ha perso lo pneumatico posteriore sinistro. La ruota ha cominciato a rimbalzare, ha superato la barriera di sicurezza centrale ed è atterrata sul lato conducente di un’auto che percorreva la carreggiata in direzione Venezia.

La conducente del veicolo leggero non è riuscita a evitare l’impatto e il mezzo è poi finito a sbattere contro la barriera di sicurezza laterale. Nulla da fare per lei. Al momento dell’incidente, avvenuto nel tratto a tre corsie della A4, non c’erano problematiche legate al traffico.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco, la Polizia stradale, il 118, il personale di Autostrade Alto Adriatico e il soccorso meccanico.