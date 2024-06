Provvidenziale intervento della Polizia locale a Reana del Rojale. Gli agenti hanno impedito un furto in casa

Durante un’attività di controllo del territorio contro l’abbandono illecito di rifiuti, una pattuglia della Polizia locale è riuscita a sventare un tentativo di furto in casa, nel comune di Reana del Rojale.

Poco dopo le 6 del mattino del 26 giugno, l’agente in auto ha notato strani movimenti nei pressi di un’abitazione isolata in via Borgo Agosto. Si tratta di una costruzione recente, non ancora abitata.

Avvicinandosi ha visto due figure, intente a trasportare un grosso elettrodomestico, nuovo e ancora imballato, dalla casa a un furgone bianco, posteggiato poco lontano. I due, colti sul fatto, sono stati costretti ad abbandonare la refurtiva e a scappare, in fretta e furia, a bordo del veicolo.

L’intervento dell’agente della Municipale è stato provvidenziale: i ladri avevano appena iniziato il colpo, approfittando dell’assenza del proprietario, e non erano ancora riusciti a rubare alcun bene.

Danni ingenti, però, sono stati riscontrati alla porta d’ingresso principale, completamente divelta, e alla porta finestra del soggiorno, con evidenti segni di scasso.

La Polizia locale continuerà le indagini per individuare gli autori anche grazie al sistema di video sorveglianza e ai lettori targa del comune. “Colgo l’occasione per ringraziare il personale dell’ufficio, composto da tre operatori, che, nonostante le mille incombenze, riesce a presenziare efficacemente il territorio, anche al di fuori dell’orario ordinario, non sottraendosi ai propri doveri, anche a rischio della propria incolumità, considerato che gli operatori non sono armati”, è il commento del Responsabile dell’ufficio di Polizia locale, commissario capo Massimo Pascottini.