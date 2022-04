Il tir si è ribaltato andando ad appoggiarsi sul guardrail.

L’allacciamento tra la A4 e la A34 in direzione Gorizia è stato chiuso intorno alle 12 e 45 a causa di un autoarticolato che si è rovesciato andando ad appoggiarsi contro la barriera laterale.

L’incidente è avvenuto nella rampa di uscita della carreggiata est (verso Trieste) in direzione A34 (Villesse – Gorizia). Giunti sul posto i vigili del fuoco di Gorizia e Cervignano hanno provveduto alla messa in sicurezza del camion incidentato e dell’area del sinistro. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli.

L’autista del mezzo pesante uscito autonomamente dalla cabina di guida è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per i controlli del caso. I Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il personale di Autovie Venete che ha attivato la chiusura del bivio e i mezzi di soccorso meccanico che stanno provvedendo allo spostamento del mezzo pesante.

