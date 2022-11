Camion ribaltato tra Majano e San Daniele.

Incidente questo pomeriggio poco dopo le 17 sulla strada regionale tra San Daniele e Majano. Per cause in corso di accertamento un camion è uscito di strada e si è ribaltato su un lato.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di San Daniele per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante e della zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri. A causa dell’incidente si registrano code e disagi alla viabilità.