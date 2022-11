Pioggia, raffiche di vento e fino a 74 centimetri di neve in montagna, il bilancio del maltempo in Fvg

Pioggia, vento e neve in Fvg.

Pioggia, raffiche di vento e neve sulle montagne del Fvg. L’ondata di maltempo che ha colpito la Regione sembra pian piano diminuire di intensità anche se nella serata sono previste ancora precipitazioni in genere moderate o localmente abbondanti, in progressivo esaurimento poi nel corso della notte.

La situazione rimarrà pressochè invariata anche per la quota neve, che si manterrà intorno ai 1000/1200 m sulle Prealpi, 800 m nelle zone interne della Carnia e fino a fondovalle nel Tarvisiano, dove le nevicate potrebbero prolungarsi, seppur attenuandosi, fino alle prime ore di domani.

Il vento di Bora andrà calando d’intensità in tarda serata e fino al mattino di mercoledì rimarrà da moderato a sostenuto, attenuandosi poi completamente. Sulla costa saranno ancora probabili mareggiate in serata e nella mattina di mercoledì sarà ancora probabile il verificarsi di acqua alta, seppure in misura più moderata rispetto ad oggi. Mercoledì in giornata non sono attese precipitazioni

La neve.

La neve è tornata abbondantemente in Friuli Venezia Giulia: A Malga Chiampiuz si registrano 74 centimetri di neve, a Varmost sul Monte Simone 56 e la stazione di Livinal Lunc ne segna 48.

Vento.

Le chiamate al Nue112

Al servizio NUE112 dalle 7.30 di oggi, sono arrivate 180 chiamate legate al maltempo. Nella mattinata (fino alle ore 10.00) sono pervenute chiamate dalle città di Trieste, Grado e Muggia per problematiche legate al fenomeno dell’acqua alta.

A partire dalle ore 13 hanno invece cominciato a confluire nella centrale dell’emergenza chiamate perlopiù legate al fenomeno delle piogge diffuse e quindi alle problematiche legate al deflusso delle acque, i territori maggiormente coinvolti in questa seconda fase sono stati quelli delle ex province di Trieste e Gorizia. Registrate inoltre alcune chiamate puntuali nel Comune di Fontanafredda, Pordenone, Udine, Cividale e Premariacco. Dalle 16 alle 17 sono arrivate 15 chiamate legate al maltempo, 14 dalla città di Trieste ed una dalla città di Gorizia.