Il soccorso questa notte a Pinzano al Tagliamento.

I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle ore 2 del 3 novembre 2023, a Pinzano al Tagliamento per soccorrere due turisti di nazionalità belga, provenienti dall’Austria e ignari dell’allerta meteo in atto, rimasti bloccati con il loro camper, nel greto del fiume Tagliamento.

La situazione si rivelava subito complessa perché dalle informazioni pervenute, l’acqua si stava alzando repentinamente e il mezzo è stato trasportato a valle dalla forte corrente.

Dalla sala operativa, è stata immediatamente inviata la squadra di Spilimbergo, mentre dalla centrale di Pordenone sono partiti tre mezzi fuoristrada con battelli a seguito e 7 SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali). Giunti sul posto i soccorritori si sono addentrati con il gommone da rafting, nella boscaglia inondata dalle acque in direzione delle coordinate fornite dalla sala operativa e dopo circa 500 metri resi difficoltosi dalla forte corrente, hanno raggiunto il camper parzialmente sommerso dall’acqua, con i due turisti spaventati, infreddoliti, ma in buone condizioni di salute.

Contemporaneamente giungeva anche l’elisoccorso sanitario che rimaneva in sorvolo e seguiva le operazioni di soccorso dall’alto. Dopo aver fatto indossare casco e dispositivi di aiuto al galleggiamento, i soccorritori SFA, hanno imbarcato sul battello pneumatico i due turisti e il loro gatto riposto in uno zaino iniziando il complesso rientro reso difficoltoso dalla corrente contraria. Per procedere utilizzavano dei vincoli di corde sfruttando la vegetazione presente. Una volta giunti in luogo sicuro, i due turisti venivano affidati alle cure dei sanitari fatti giungere sul posto con un’ambulanza.