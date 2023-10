La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Terza vittoria in campionato per l’Apu Old wild West Udine che regola senza patemi il fanalino di coda, ancora senza vittorie, Umana Chiusi per 78 a 60. Troppa la differenza di caratura tecnica tra le due squadre. Per i padroni di casa MVP dell’incontro Raphael Gaspardo, autore di 20 punti e ben supportato da Mirza Alibegovic che ne segna 14. In doppia cifra anche Monaldi 12, Clark 11 e Delia 10.

C’è partita solo nel primo tempo quando i friulani hanno la mira parecchio scentrata, come testimonia un eloquente 3 su 15 da tre all’intervallo. Il punteggio di 34 a 29 dopo i primi venti minuti sta abbastanza stretto all’Apu che ha parecchi giri in più nel motore. Nella ripresa qualche tiro da tre in più entra e minuto dopo minuto si scava il solco che raggiunge dopo cinque minuti il più 14 (50-36). Chiusi non ha le armi per resistere ed Udine amministra il vantaggio fino in fondo.

Può sorridere a fine partita coach Adriano Vertemati, dopo l’amarezza della sconfitta di mercoledì: “Era la partita che ci aspettavamo, una partita fisica contro una squadra che ci ha tolto l’opportunità di correre e di fare tiri facili. Siamo stati pazienti ed abbiamo costruito il nostro vantaggio piano piano. Siamo abbastanza contenti perchè non era scontato avere questa tenuta mentale per tutta la partita – il coach poi riflette sul campionato – credo non ci sia mai stato in questi anni un campionato così livellato e competitivo, tutte queste vittorie che sembrano facili e scontate fanno la differenza. I big match bisogna vincerli in casa e cercare di mantenere la differenza canestri in trasferta. Quando ne perderemo una in casa la differenza la farà la solidità dell’ambiente, della piazza e della società. Lì non dovremo farci prendere dal panico, ma qui vedo tutti i presupposti per superare le sconfitte ed io sono sereno”.

Felice anche il presidente Alessandro Pedone che può festeggiare in serenità il suo compleanno: “Chiusi è una squadra ben organizzata e con buoni giocatori. Abbiamo dovuto mettercela tutta ed alla fine i valori sono emersi però penso potranno fare meglio di quanto dica la classifica oggi. Noi dobbiamo migliorare un po’ in difesa, ma mi tengo quanto di buono abbiamo fatto con una buona brova corale ed un ottimo Gaspardo. Questa è una squadra che gioca insieme ed è quello che speravamo accadesse quest’anno dopo quanto successo la scorsa stagione”.

L’Apu Udine tornerà in campo domenica prossima, sempre al PalaCarnera, nel derby contro Cividale.