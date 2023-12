Cosa fare a Capodanno in Friuli.

Ormai il conto alla rovescia è arrivato agli sgoccioli: mancano solo poche ore alla fine di questo 2023 e il Friuli, dalla montagna al mare, si prepara a festeggiare l’anno nuovo; per chi ancora non sa cosa fare a Capodanno, ecco cosa offre la nostra regione per celebrare il 2024.

Capodanno a Udine.

Capodanno torna in piazza Primo Maggio con l’imperdibile musica e animazione a 360 gradi di Wonder Company, lo spettacolo di fine anno a cura di Radio Company che porterà sul palco, a partire dalle ore 22, i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Allo scoccare della mezzanotte grande festa con lo spettacolo pirotecnico dal Colle del Castello.

Nel pomeriggio, al Teatro Giovanni da Udine, ci sarà invece il tradizionale concerto di fine anno, con le musiche viennesi della Strauss Festival Orchester Wien, sul palco alle 18.

Capodanno a Cividale.

Per la prima volta la città di Cividale del Friuli presenta “Capodanno in piazza”, l’evento che domenica 31 dicembre darà il benvenuto al nuovo anno con inizio alle 20.30 nella suggestiva Piazza Duomo. Sul palco allestito per la speciale occasione, grande protagonista sarà la musica con esibizioni live e dj set.

Capodanno a Palmanova.

Piazza Grande ospiterà anche quest’anno i festeggiamenti per il nuovo anno, tra musica, arte, luci e il tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre 3000 fuochi d’artificio. A coordinare la parte musicale ci sarà il collettivo Geneau Experience, un ampio gruppo di giovani con la passione per la musica e l’espressione libera in ogni sua forma. La musica del Dj Set sarà a cura di Happy Error Live, Red Touch, Rotko, Sleepy oltre ad uno special guest

Capodanno a Lignano.

L’appuntamento è dalle 22 in Piazza Fontana, cuore della città, dove la serata sarà accompagnata dalla musica di Radio Company e Radio 80, con esibizioni dal vivo e grandi successi internazionali, fino a tarda notte.

Capodanno a Tolmezzo.

Nel capoluogo montano, la mega festa sarà ospitata al Palatennis di via Marchi con i deejay Francesco Silvestri, Fiore&Cirrincione, Mente. Previsto un servizio navetta gratuito con partenze da Paularo, Paluzza, Ampezzo e Gemona.

Capodanno a Pordenone

Il Capodanno a Pordenone si festeggia in piazza XX Settembre, con un’espolosione di musica. Sul palco ci sarà lo straordinario Sir Waldo Weathers, il sassofonista del leggendario James Brown, accompagnato da una favolosa band.

Prima del live ci saranno due dj set esplosivi: Steve Giant con la sua selezione reggae; e DianDa Distress che ci accompagnerà in un viaggio sonoro tra accenni post punk e new wave, riverberi shoegaze, un lunatico dream pop, attraversando il multisfaccettato universo dell’alternative rock. La serata continua dopo la mezzanotte con Roger DeeJay e la sua 70/80/90/2000 dance music explosion.

Capodanno a San Vito al Tagliamento

Sul palco di piazza del Popolo a San Silvestro fino a dopo la mezzanotte i dj si esibiranno con i più grandi successi delle ultime decadi. Ci sarà anche un video wall digitale collegato a un numero di cellulare al quale il pubblico potrà inviare messaggi e richieste di canzoni da inserire in scaletta.

Capodanno a Gorizia

Gorizia aspetta il Gran Capodanno in Piazza Vittoria con musica (live e dj set) e animazione fino alla mezzanotte, quando inizieranno i fuochi d’artificio parzialmente silenziati, per poi riprendere la festa in musica fino alle 2.

Il programma della serata inizia alle 22 e prevede live music con la band Slegare Tobia, musica e animazione con Joe e Alex O’Neill Dj. A mezzanotte oltre allo spettacolo pirotecnico dal colle del Castello, è previsto uno spettacolo di stelle filanti e coriandoli dal palco. Alle 2 gran finale con la Band live. La pista di pattinaggio allestita sulla piazza sarà attiva fin dopo mezzanotte (chiusura prevista alle ore 01.30). Attenzione però al meteo: il Comune, in base alle condizioni del tempo, valuterà domattina, 31 dicembre, se rimandare la festa in piazza alla sera del 1° gennaio.