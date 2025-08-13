Caneva piange la piccola Caterina Verardo, morta a soli 11 anni dopo un grave malore

Il dolore di Caneva per la scomparsa della piccola Caterina Verardo.

Un dolore immenso ha colpito la comunità di Caneva dopo la triste notizia della morte di Caterina Verardo, di appena 11 anni. Dopo due giorni in ospedale, il cuore della bambina ha cessato di battere nel pomeriggio di martedì 12 agosto. A nulla sono valsi i tentativi disperati dei medici di salvarla, dopo che, la mattina di domenica 10 agosto, Caterina era stata colpita da un arresto cardiaco improvviso.

I soccorsi erano intervenuti tempestivamente, riuscendo inizialmente a rianimarla. Vista la gravità della situazione, Caterina era stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Padova, dove i medici avevano tentato ogni possibile manovra per stabilizzarla. Per due giorni familiari, amici e compagni di scuola hanno sperato in un miracolo. Ma purtroppo, la situazione è progressivamente peggiorata fino all’epilogo più doloroso.

Caterina era una bambina piena di energia e entusiasmo. Aveva appena terminato le scuole primarie all’istituto Zanzotto e si preparava con gioia ad affrontare la prima media, sperando di ritrovare in classe le sue amiche più care. Praticava ginnastica artistica con la Libertas. Una bambina solare, sorridente, amata da tutti: amici, insegnanti, allenatori e conoscenti.