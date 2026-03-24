di 89 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Pietro Rossi Ne danno il triste annuncio la moglie Valentina, le figlie Daniela e Manuela con Stefano, la nipote Mila unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a GEMONA DEL FRIULI nel Duomo di ” S. Maria Assunta “ mercoledì 25 marzo alle ore 15:30 ove il caro Pietro sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

Martedì 10:30 – 18:30

Mercoledì 08:30 – 14:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 24 c.m. alle ore 20:00 nella chiesa di ” S. Marco ” in Campolessi.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 23 marzo 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290