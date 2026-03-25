Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 26 marzo

Il meteo in Friuli.

Giovedì 26 marzo si presenta con condizioni meteo decisamente instabili in Friuli Venezia Giulia, soprattutto nelle prime ore della giornata. Nella notte e al primo mattino sono attese precipitazioni diffuse e abbondanti su gran parte del territorio, con fenomeni che potranno risultare anche intensi.



La quota neve si manterrà piuttosto bassa per il periodo: sui rilievi si prevedono nevicate già oltre i 500 metri circa, ma non si esclude che temporaneamente i fiocchi possano spingersi anche sul Carso, attorno ai 300 metri. Una situazione accompagnata da venti sostenuti da nord o nord-est, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo.

Migliora nel corso della giornata, ma resta il freddo

Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno progressivamente a esaurirsi, lasciando spazio a un cielo comunque coperto su tutta la regione. Non sono attese schiarite significative e il contesto resterà tipicamente invernale, con temperature basse per il periodo. In pianura le minime si attesteranno tra i 3 e i 5 gradi, mentre le massime non andranno oltre i 10-13 gradi. Valori simili anche sulla costa.

Vento forte e condizioni difficili in montagna

Il vento sarà un altro protagonista della giornata. In quota soffierà con intensità sostenuta, rendendo le condizioni particolarmente difficili oltre i 1500 metri, dove il freddo e le raffiche potranno creare situazioni proibitive.



Possibili raffiche anche in pianura, soprattutto nelle prime ore e a ridosso dei fenomeni più intensi. Una giornata quindi da affrontare con prudenza, tra pioggia, neve a bassa quota e vento sostenuto.