Capodanno, 59 interventi dei vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia

Gli interventi dei vigili del fuoco nelle prime ore del 2025.

A qualche minuto dall’inizio del 2025 anno i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia hanno iniziato ad uscire dalle proprie sedi di servizio per interventi di soccorso per lo più riconducibili ai festeggiamenti per l’anno nuovo.

Sono stati 59, gli interventi che i Vigili del fuoco dei quattro comandi della regione hanno eseguito tra la mezzanotte e le 8 del primo gennaio 2025. Di questi 59 interventi 47 sono state le operazioni per incendi o principi d’incendio che si sono risolte in tempi brevi e che non hanno coinvolto persone.

Guardando alle zone, sono stati 28 gli interventi per il comando di Trieste, 17 per Udine, 11 per Pordenone e 3 per Gorizia sono il numero delle uscite dei Vigili del fuoco nelle prime 8 ore del 1 gennaio 2025