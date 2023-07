Capriolo cade nel canale e rischia l’ipotermia: il salvataggio

Il capriolo è stato salvato dai vigili del fuoco.

Un capriolo è stato salvato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Maniago, grazie alla tempestiva segnalazione di un passante. L’animale era finito all’interno di un canale d’acqua nella Frazione Dandolo e rischiava l’ipotermia.

Verso le 13:30 di oggi, un cittadino ha contattato il numero di emergenza per segnalare la presenza del capriolo in difficoltà. I Vigili del Fuoco, dopo aver ricevuto l’allarme, si sono immediatamente recati sul luogo dell’incidente per effettuare il salvataggio dell’animale.

L’intervento è stato rapido ed efficace. I pompieri hanno lavorato con cautela per evitare ulteriori traumi al capriolo. Una volta estratto dall’acqua, è stato controllato per assicurarsi che non avesse riportato ferite gravi durante la caduta nel canale. Fortunatamente, l’animale non presentava lesioni significative, sebbene fosse chiaramente spaventato. Dopo una valutazione delle condizioni del capriolo, è stato liberato nel suo habitat naturale.