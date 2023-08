Giornata di incidenti in Friuli: 5 feriti trasportati in ospedale

Gli incidenti di oggi in Friuli.

Numerosi gli interventi di emergenza urgenza sanitaria gestiti oggi dagli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, su attivazione degli operatori della sala operativa di primo livello del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia

Questa mattina a Ramuscello di Sesto al Reghena, incidente stradale con due mezzi coinvolti. L’equipaggio dell’ambulanza di San Vito al Tagliamento trasporta una persona in codice verde all’ospedale.

A Cassacco due incidenti stradali: in un caso una vettura è finita contro un muro; la persona coinvolta è stata trasportata in codice verde al Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza; nel secondo caso si tratta di incidente stradale che ha coinvolto una vettura e una moto. All’arrivo dell’equipaggio dell’ambulanza è stata trovata una persona ferita trasportata in codice verde all’ospedale di Udine. Dinamica sconosciuta.

Nel territorio comunale di San Leonardo una persona è rimasta a seguito di un incidente accaduto nel bosco, in prossimità di una strada. Ha operato l’equipaggio dell’ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone che ha trasportato la persona rimasta ferita in codice verde all’ospedale di Udine.

Nel territorio comunale di Sappada una persona di circa 50 anni di età è rimasta ferita per traumi da schiacciamento. Sul posto l’equipaggio dell’ambulanza di Rigolato e l’elisoccorso. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e trasportata in codice giallo per dinamica, stabile e cosciente, all’ospedale di Tolmezzo.