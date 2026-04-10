Chiede il biglietto, controllore aggredito sull’autobus a Udine

Sul posto sono intervenuti i carabinieri: denunciato un 43enne.

Ancora un episodio di violenza sui mezzi pubblici a Udine, dove un controllore è stato minacciato e aggredito durante un controllo dei biglietti a bordo di un autobus della linea urbana.



Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un 43enne extracomunitario residente nel capoluogo friulano – avrebbe reagito in modo violento alla richiesta di esibire il titolo di viaggio. Dalle minacce si è passati rapidamente all’aggressione fisica nei confronti del dipendente della società di trasporti.

L’allarme è stato immediato e il controllore ha richiesto l’intervento dell’Arma. I militari della Stazione di Udine Est hanno quindi intercettato l’autobus a una fermata del centro cittadino, individuando il responsabile ancora a bordo del mezzo pubblico.



L’uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato di percosse e di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il controllore, pur scosso per l’accaduto, ha scelto di non ricorrere alle cure mediche.