Ispezioni nelle gallerie, chiusa l’autostrada A23 Udine-Tarvisio

Le chiusura sull’autostrada A23.

Sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio, per consentire attività di ispezione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba, verso Tarvisio, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 luglio, con orario 22:00-6:00.

Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” verranno chiuse nei seguenti giorni e orari:

dalle 12:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 luglio;

dalle 12:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 luglio;

dalle 12:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 luglio;

sarà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e Carnia, verso Udine, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 luglio e dalle 22:00 di venerdì 29 alle 4:00 di sabato 30 luglio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Tarvisio, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, percorrere la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e rientrare sulla A23 alla stazione di Pontebba;

verso Udine, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, percorrere la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica e rientrare sulla A23 alla stazione di Carnia.

Dalle 11 alle 15 di giovedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Tarvisio, in uscita per chi proviene dal confine di Stato. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pontebba.