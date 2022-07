Incendi in Friuli: in Val Resia situazione sotto controllo, preoccupa il monte Raut

La situazione degli incendi in Friuli.

Anche nella giornata odierna sono proseguite le operazioni di controllo e bonifica dei due incendi boschivi e di interfaccia che da più giorni stanno impegnando i Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda l’incendio nell’area carsica tra Gorizia e Trieste anche quest’oggi sono proseguiti i lanci d’acqua degli elicotteri e le squadre di terra (Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB di Protezione Civile) hanno continuato la bonifica delle aree bruciate e il controllo delle abitazioni e delle infrastrutture. Una sessantina i Vigili del fuoco ancora presenti sul Carso sicuramente fino a domani mattina.

Anche l’incendio della Val Resia è in fase di controllo i mezzi aerei continuano ad eseguire lanci mirati d’acqua e le squadre di terra stanno bonificando le aree accessibili e presidiano alcune abitazioni.

Un altro incendio è in atto dalla tarda serata di ieri sul Monte Raut nel Comune di Frisanco (PN). Vista la zona montuosa e impervia dove è attivo questo incendio boschivo stanno operando esclusivamente mezzi aerei. La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Maniago (PN) è impegnata per rifornire le vasche antincendio da dove gli elicotteri riempiono la benna d’acqua per poi scaricarla sulle fiamme e stanno operando anche due Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.