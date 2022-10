Matrimonio friulano tra le bici per i 2 campioni del ciclismo

A San Marco di Mereto il matrimonio di Elena Cecchini con Elia Viviani.

Festa grande a San Marco di Mereto per il matrimonio tra i due assi del ciclismo, la campionessa di casa Elena Cecchini e il veronese Elia Viviani. Papà Luca ha accompagnato all’altare la sua Elena, abito bianco in pizzo e maniche lunghe, emozionatissimi entrambi, nella chiesa di San Marco Evangelista addobbata a festa.

All’altare, ad attenderla, Elia in classico abito blu. Una cerimonia sobria, senza grandi sfarzi, celebrata da don Daniele Laghi, cappellano del ciclismo italiano, che dopo aver ricordato i successi dei due campioni ha voluto sottolineare che “la medaglia d’oro è meno preziosa della vita all’insegna dell’amore. Perchè se la vita è una corsa, allora il traguardo più bello, la maglia rosa da indossare per sempre, è la felicità e l’amore”.

Dopo la cerimonia, la festa per Elia ed Elena, e per i circa ottanta invitati, è poi proseguita al castello di Susans. Tra gli invitati, non potevano mancare volti arci noti dei ciclismo: i ct della nazionale della pista Marco Villa e di quella femminile Paolo Sangalli, naturalmente i magnifici quattro dell’oro nell’inseguimento a Tokyo, tra i quali il neo primatista dell’ora Filippo Ganna, oltre a Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon. E poi il tre volte iridato Peter Sagan, Fernando Gaviria e tantissimi volti noti del ciclismo femminile, da Anna Ven der Breggen a Marta Bastianelli, e poi Letizia Paternoster, Barbara Guarischi e molte altre.