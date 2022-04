Ciclista investito a Cervignano, trasportato in elicottero a Udine

L’incidente questa mattina a Cervignano.

Ciclista investito questa mattina poco prima delle 8 a Cervignano, all’altezza della rotonda di via in via Caiù. Per cause ancora in corso di accertamento, il 19enne si è scontrato con un’auto e ha sbattuto violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori della croce verde Basso Friuli di Cervignano. Il giovane ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Palmanova per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

