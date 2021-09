La motobenedizione a Castelmonte.

Giornata da ricordare per i motociclisti di tutto il Friuli al santuario di Castelmonte. Fin dalla tarda mattina i centauri hanno iniziato a sfilare sulla salita che da Carraria porta al santuario Castelmonte. In un pomeriggio all’insegna della solidarietà, don Michele Zanon, il prete motociclista organizzatore dell’evento, ha dato la benedizione alle tante due ruote presenti.

Un vero segnale di ripartenza, quindi, visto che la tradizionale motobenedizione dell’associazione “Cavalieri delle nubi” era saltata per ben due anni a causa della pandemia ed era tanto attesa dai motociclisti friulani. Dopo l’arrivo del corteo dei centauri al Santuario di Castelmonte, don Zanon ha prima celebrato la messa. Al termine della funzione religiosa, la benedizione sul piazzale.

La solidarietà.

Il raduno è stata anche l’occasione per la raccolta fondi a favore di un centro d’accoglienza che si trova in Togo e costruito dalle suore della Provvidenza per aiutare i numerosi bambini sieropositivi. L’obiettivo principale della struttura d’accoglienza è offrire assistenza psicologica a quei giovani che hanno perso la famiglia proprio a causa della malattia da loro ereditata. Il centro, non ancora aperto per la mancanza di diversi arredi, organizzerà anche ad attività legate all’alimentazione, sfruttando una piantagione e un allevamento vicini.

